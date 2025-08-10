A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan isimler arasında yer almıştı. Tecrübeli futbolcu, transfer söylentilerine son noktayı koyan açıklamalarda bulundu.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNE NOKTA KOYDU

Geçmiş haftalarda Kulüpler Dünya Kupası sonrasında takım arkadaşı Lautaro Martinez ile yaşadığı gerginliği geride bırakan milli futbolcu, Inter’de uzun yıllar forma giymek istediğini belirtmişti.

Ekol Sports’a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile temasına değinerek, “Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Bey ile görüştüm. Ben Türkiye’de tek bir takımın hayalini kuruyorum” ifadelerini kullandı.

“BEN GALATASARAYLIYIM”

31 yaşındaki futbolcu, hangi takımı desteklediğini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli.”

INTER PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Orta saha oyuncusunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak ölçülüyor. Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.