Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan’ı dinlemesi yönündeki talepler hakkında açıklamalarda bulundu. Uçum, itirazların yersiz olduğunu ifade ederek, bu tür bir görüşmenin yalnızca dinleme faaliyeti kapsamında gerçekleşeceğini dile getirdi.

DEM PARTİ TALEP ETTİ, MHP DESTEKLEDİ

Komisyonun çalışmaları sürerken, DEM Parti, “kalıcı çözüm için gereklilik” diyerek İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın dinlenmesini talep etti. MHP’nin bu talebe olumlu yaklaşmasının ardından, bir destek de Mehmet Uçum’dan geldi.

“MÜZAKERE DEĞİL, DİNLEME”

Uçum, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Komisyon çağırdığı hiç kimseyle fikir alışverişi yapmadı, sadece dinledi. Yani bu bir müzakere değil, dinleme faaliyetidir. Dolayısıyla Öcalan’ın dinlenmesi de yalnızca bir dinleme faaliyeti olacaktır.”

Komisyonun, bugüne kadar yürüttüğü dinleme faaliyetlerinin son derece faydalı olduğunu belirten Uçum, TBMM'nin demokratik pratik açısından önemli bir deneyim ürettiğini vurguladı.

“DEVLET KURUMUNA GİTMEK, AYAĞINA GİTMEK DEĞİLDİR”

Öcalan’ın dinlenmesiyle ilgili dile getirilen bir diğer itirazın da “TBMM heyetinin Öcalan’ın ayağına gitmesi” yönünde olduğunu belirten Uçum, buna karşı şu değerlendirmede bulundu:

“Öcalan devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin devlet kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak görülemez.”

“GEÇİŞ SÜRECİNDE ÖCALAN’IN ROLÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Mehmet Uçum, geçiş sürecinde PKK’nın feshi ve kesin silah bırakma sürecinde Abdullah Öcalan’ın verdiği kararların önem taşıdığını kaydetti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye’ye geçildikten sonra, Öcalan’ın etkili olduğu çevrelerin demokratik siyasetle bütünleşmesine ve dış unsurların topluma entegrasyonuna katkı sağlama ihtimali de dikkate alınmalıdır.”

KOMİSYON RAPOR SUNACAK

Komisyonun dinleme faaliyetini tamamladıktan sonra, Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin hukukuna ilişkin bir rapor hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Bu rapor doğrultusunda Meclis’in yasama sürecini başlatacağı ve ileri demokrasi perspektifi içeren bir reform hamlesine yönelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

“MECLİS TARİHE GEÇECEK ÇALIŞMALARA İMZA ATACAK”

Uçum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“TBMM’nin, bu tarihsel dönemde en başarılı şekilde tarihsel rolünü oynayacağına, terörsüz Türkiye’ye geçişi sağlayacağına ve devamında ileri demokrasi reformu hamlesi başlatacağına inancımız tamdır.”