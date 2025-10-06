Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı. Arena Lviv Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-1’lik skorla kazandı.

CHERKASY'DEN DÖRT GOLLÜ GALİBİYET

LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren goller; 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah tarafından kaydedildi. Shakhtar Donetsk’in tek golünü ise 85. dakikada Egor Nazaryna attı.

SHAKHTAR LİGDE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'deki ilk yenilgisini aldı. 3 puanı hanesine yazdıran LNZ Cherkasy, puanını 14’e çıkardı.

Ligin 9. haftasında Shakhtar Donetsk, Polessya deplasmanına gidecek. LNZ Cherkasy ise Kolos'u konuk edecek.