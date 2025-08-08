Millî Eğitim Bakanlığı, özel okullara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde mevzuata aykırı durumlar tespit edildiğinde, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılıyor.

USULSÜZLÜKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde, hayalet öğrenci kaydı yapılması, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlık onayı bulunmayan ders kitaplarının kullanılması, okul ücretlerinde mevzuata aykırı uygulamalar, ruhsatta yer alan isim dışında farklı tabelaların kullanılması, izinsiz eğitim programlarının uygulanması ve yabancı ülke ile millet adlarının kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer alması gibi usulsüzlükler belirlendi. Bu durumlarda idari işlem başlatıldı.

21 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda, daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti. Son denetimlerle birlikte 9 okulun daha ruhsatı iptal edilerek, Mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun çalışma izni sonlandırılmış oldu.

SIKI TAKİP DEVAM EDECEK

Millî Eğitim Bakanlığı, fahiş fiyatla mücadele, ders kitaplarının onaylı olması, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamalarının engellenmesi ve yanıltıcı ilan-reklamlarla velilerin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini sürdürecek.