Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olmasına yönelik tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bolat, düzenlemenin yalnızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu gibi üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durumda bakanlığımıza üst meslek kuruluşlarınca hazırlanmış ortak bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatleri il düzeyinde valilikler tarafından da belirlenebilir."

ÖNERİ TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU'NDAN GELMİŞTİ

Marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki öneri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından gündeme getirildi. TPF, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nda bu öneriyi öne çıkardı.

Raporda, perakende sektöründe sürdürülebilir istihdamda zorluklar yaşandığı belirtilerek, çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü uzun vadeli bir iş alanı olarak görmediği ifade edildi.

“AİLE ZAMANI İÇİN ORTAK TATİL GÜNÜ” VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, marketlerin pazar günü kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini ve sektörde istihdamın sürdürülebilirliğini destekleyeceğini söyledi. Düzgün, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada." dedi.

Hafta sonu tatilinin aile bağlarını güçlendireceğine işaret eden Düzgün, "Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Düzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin önemli bir çerçeve sunduğunu belirterek, yerel zincir marketlerin bu vizyona katkı sağlamak istediklerini aktardı.