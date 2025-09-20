SM Mall of Asia Arena’da oynanan karşılaşmada Türkiye, Hollanda karşısında ilk seti 27-29 kaybetti. Ancak sonraki setlerde üstün bir oyun sergileyen milliler, sırasıyla 25-23, 25-16 ve 25-19’luk setlerle mücadeleyi 3-1 kazanarak adını son sekize yazdırdı.

Karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Sinisa Ovuka ile Çinli hakem Wensheng Luo yönetti.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te Avrupa ikincisi oldu
TAKIM KADROLARI

Türkiye maçta şu oyuncularla sahadaydı: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Yedekler: Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)

Hollanda’nın kadrosunda ise şu isimler yer aldı: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Yedekler: Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)

RAKİP POLONYA

Çeyrek finalde Türkiye’nin rakibi, B Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Polonya oldu. Polonya, son 16 turunda Kanada’yı 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14’lük setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.