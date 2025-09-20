SM Mall of Asia Arena’da oynanan karşılaşmada Türkiye, Hollanda karşısında ilk seti 27-29 kaybetti. Ancak sonraki setlerde üstün bir oyun sergileyen milliler, sırasıyla 25-23, 25-16 ve 25-19’luk setlerle mücadeleyi 3-1 kazanarak adını son sekize yazdırdı.

Karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Sinisa Ovuka ile Çinli hakem Wensheng Luo yönetti.

TAKIM KADROLARI

Türkiye maçta şu oyuncularla sahadaydı: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Yedekler: Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)

Hollanda’nın kadrosunda ise şu isimler yer aldı: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Yedekler: Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)

RAKİP POLONYA

Çeyrek finalde Türkiye’nin rakibi, B Grubu’nu namağlup lider tamamlayan Polonya oldu. Polonya, son 16 turunda Kanada’yı 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14’lük setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final karşılaşması, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.