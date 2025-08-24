MKE’nin bizzat yaptığı suç duyurusuyla başlayan süreçte, Sayhan’ın adının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun vadeli top mermisi tedarik planları ve gizli fiyat bilgilerine ilişkin sızıntı iddialarında geçtiği öğrenildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evinde ve ofisinde arama yaptı.

CASUSLUK VE ÖRGÜT BAĞLANTISI

Emniyet kaynakları, Sayhan’ın yalnızca “örgüt üyeliği” değil, aynı zamanda “casusluk” suçlamasıyla da karşı karşıya olduğunu aktardı. İddialara göre, Sayhan’ın organize suç örgütüyle irtibatlı faaliyetlerde bulunduğu ve savunma sanayisine ilişkin gizli bilgileri üçüncü kişilere aktarmaya çalıştığı öne sürüldü.

TSK’YA YÖNELİK KRİTİK DOSYA

MKE’nin suç duyurusunda, ASSAN şirketiyle birlikte Sayhan’ın da adının geçtiği olayda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uzun vadeli mühimmat tedarik planlarının ve gizli fiyatlamaların dışarıya sızdırıldığı iddia edildi. Bu dosya, devlet güvenliğini doğrudan ilgilendiren casusluk kapsamında değerlendiriliyor.

Sayhan’ın halen Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulandığı öğrenildi.