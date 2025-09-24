MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Eylül’de Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde başlayan CHP İstanbul İl Kongresi hakkında durdurma kararı verdi. Mahkeme, hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını ve istinaf sürecinin beklenmesi gerektiğini belirtti. Karar, 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde geçici tedbir niteliğinde verildi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

“- Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.”

SALONA HEYET GELDİ, GERGİNLİK YAŞANDI

Mahkeme kararını tebliğ etmek üzere Adalet Bakanlığı'ndan görevlendirilen bir heyet kongre salonuna geldi. Salona giriş sırasında heyet ile partililer arasında gerginlik yaşandı. CHP’li kurmaylar, tebliğin salon dışında da yapılabileceğini savundu. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

YSK’DAN KONGRE DEVAM KARARI

Gelişmeler üzerine Yüksek Seçim Kurulu saat 13.30’da olağanüstü toplandı. Toplantı 15 dakika sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, mahkeme kararının anayasal yetkiyi aştığını belirtti:

“Daha önce verilen kararlarda da belirtildiği gibi, başlamış olan kongre sürecinin durdurulması anayasa ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir.”

Yener, kongrenin yapılmasının anayasal çerçevede geçerli olduğunu vurguladı.

CHP İSTANBUL YÖNETİMİNE İLİŞKİN GEÇMİŞ SÜREÇ

Tartışmaların temelinde 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi bulunuyor. O kongrede Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak “oylamaya hile karıştırıldığı” iddialarıyla süreç mahkemeye taşındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yerine geçici yönetim atanmasına karar verdi. Bu kapsamda Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi.

Karara tepki gösteren CHP yönetimi, Sarıyer’deki il binasını kapatarak Bahçelievler’e taşıdı. İl binası önünde yaşanan gerginliklerde polis müdahalesi de yaşandı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı esastan reddetti. Bu karar sonrası parti yönetimi 24 Eylül’de olağanüstü kongre düzenledi.