İstanbul Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne yönelik 2025 yılına ait ilk 8 aylık çağrı verilerini paylaştı. 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında kentte toplam 10 milyon 621 bin 42 çağrı karşılandı. Bunlardan yalnızca 3 milyon 977 bin 852’si vakaya dönüştü.

6,6 MİLYON ÇAĞRI VAKAYA DÖNÜŞMEDİ

Verilere göre, çağrıların yüzde 62,5’lik kısmı, yani 6 milyon 643 bin 190’u asılsız çıktı. Valiliğin açıklamasında, acil durumlarda erken müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulanarak, asılsız çağrıların bu müdahaleleri geciktirdiği ifade edildi.

ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ 9 DAKİKA 25 SANİYE

Açıklamada, tüm asılsız çağrılara rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlıkla ilgili vakalara ortalama 9 dakika 25 saniyede müdahale edildiği belirtildi. Vatandaşlardan, sistemi gereksiz yere meşgul etmemeleri istendi.

ASILSIZ İHBARA 15 BİN TL PARA CEZASI

Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz arayan kişilere 1.500 TL para cezası uygulanıyor. Eğer asılsız ihbar sonucu ekipler olay yerine yönlendirilirse, bu kişilere 15 bin TL’ye kadar idari para cezası kesiliyor.