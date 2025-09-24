Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurulda görevi Sadettin Saran’a devretmesinin ardından ilk olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik heyet ve futbolcularla vedalaştı. Ardından kongre üyelerine yönelik yazılı bir veda mesajı paylaştı.

“GURUR, HÜZÜN VE MİNNETLE YAZIYORUM”

Ali Koç, yayımladığı veda mektubunda, kulüpteki görev süresi boyunca yaşananları ve hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir."

“BİRLİK VE AİDİYET ZAMANIDIR”

Veda mesajının devamında kulüp içi dayanışma ve birlik çağrısında bulunan Koç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır. Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla."