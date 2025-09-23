Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 15 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında disiplin süreci başlattı. Alınan kararla birlikte, Şimşek, parti tüzüğünün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca “parti disiplinini zedeleyen davranışlar” gerekçesiyle, kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Karar metninde, disiplin sürecine ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir."

Kararın Berhan Şimşek’e tebliğ edilmesiyle birlikte, üç gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu'na başvurarak tedbirin kaldırılmasını talep etme hakkı bulunuyor.

"45 YILLIK ÜYELİĞİN ONUR MADALYASINI PAYLAŞIYORUM"

Disiplin sevk kararının ardından Berhan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelişmeyi duyurdu. Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum."

KURULTAYDA ADAYLIK GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Berhan Şimşek, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Ancak, gerekli imzaları belirlenen süre içinde teslim edememesi nedeniyle adaylığı kabul edilmemişti.

Kurultayın ardından Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirmişti.