Kaza, saat 06.15 sıralarında İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tokat’tan Tekirdağ istikametine ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsü, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti. 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonrası İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, yaralıların tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.