Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cumartesi akşamı başlayan orman yangını, kontrol altına alındı. Tayfur ile Cumalı köyleri arasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının Eceabat yönüne ilerlemesiyle birlikte çevredeki bazı köylerde tedbir alındı. Karainebeyli, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar, Ilgardere ve Beşyol köyleri boşaltıldı. Yangın riski azalınca, köylüler isteğe bağlı olarak evlerine döndü.

MÜDAHALE HAVADAN VE KARADAN YAPILDI

Yangına gece boyunca 899 personel ve 100'den fazla kara aracıyla müdahale edildi. Sabah saatlerinde 12 uçak ve 18 helikopterle hava desteği sağlandı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alındı.

TARİHİ ALANLAR KAPATILDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kuzey hattına geçici süreyle girişleri durdurdu. Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ziyarete kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bu alanlar yeniden ziyarete açıldı.

KÜLE DÖNEN ORMANLIK ALAN DRONE GÖRÜNTÜLERİNDE

Bu sabah bölgeden alınan drone görüntülerinde, yangının etkilediği geniş ormanlık alanın tamamen küle döndüğü görüldü. Görüntülerde ağaçların siyaha büründüğü, toprağın ise griye döndüğü net şekilde yer aldı.