Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisinin kurultayının iptali için açtığı davaya ilişkin olarak, mahkemenin aldığı erteleme kararı sonrası bir açıklama yaptı. Dava sürecini kendi iradesiyle başlattığını vurgulayan Savaş, “Kurultay sırasında delegeydim. Eğer bir yolsuzluk ya da usulsüzlük varsa bunun çözüm adresi hukuktur” dedi.

Savaş, sürecin yargı içinde kalması gerektiğini belirterek, iddiaların ancak hukuk yoluyla değerlendirilebileceğini dile getirdi.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: “DAVAYI AÇAN CHP ÜYESİ DEĞİL”

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, bugün görülen ve 24 Ekim'e ertelenen kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yücel, “Her şeyden önce, bir hukukçu olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; bugünkü dava, redde mahkûm bir davadır” dedi. Lütfü Savaş’ın dava açtığı tarihte CHP üyesi olmadığını belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Birileri hep ‘Şikâyet eden de edilen de CHP’li’ diyor ya, bu davayı açan kişi, yani eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir. Davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre taraf sıfatı, husumet ehliyeti, yani bu davayı açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP’li değil, üyemiz değil. Karşımızda CHP’liler yok, iktidarın aparatları var”

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için Lütfü Savaş tarafından açılan dava, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmüş, duruşma 24 Ekim 2025 tarihine ertelenmişti. Savaş, kurultayda delege olduğunu belirterek, seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. Mahkeme, erteleme kararı verirken geçici bir karar açıklamamıştı.