TBMM bünyesinde kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu, 10. toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak da bilinen yapı, bu hafta iki gün boyunca oturumlarına devam edecek.

İlk oturumda, çatışma çözümü alanında çalışan akademisyenler görüşlerini paylaşacak. Söz alacak isimler arasında Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar bulunuyor.

FİLİPİNLER’DEKİ BARIŞ SÜRECİNDE GÖREV ALANLAR MECLİS’TE

Komisyonun ikinci oturumunda, Filipinler’deki barış sürecinde aktif rol oynayan diplomatlar ve akademisyenler konuşacak. Büyükelçi Fatih Ulusoy ve Hüseyin Oruç, Moro Müslümanları ile Filipinler hükümeti arasında sağlanan barış sürecindeki arabuluculuk deneyimlerini aktaracak.

Filipinler'de 1970’lerden itibaren devam eden ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar, 2014’te imzalanan barış anlaşması ile sona ermişti. Bu süreçte, Moro İslami Kurtuluş Cephesi silah bırakmayı kabul etmişti.

Bu oturumda ayrıca Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse de söz alacak.

YARINKİ OTURUMDA İŞ İNSANLARI VE DERNEKLER DİNLENECEK

Komisyonun 11. toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sanayiciler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek. Amaç, bölgedeki toplumsal ve ekonomik yapının daha iyi anlaşılması ve çözüm önerilerinin tartışılması.