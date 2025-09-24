Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu’nda yeniden toplandı. Komisyonun 12. toplantısına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti.

80 KİŞİ DİNLENDİ, 830 SAYFA TUTANAK TUTULDU

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, bugüne kadar yapılan 11 toplantıda 80 kişinin dinlendiğini, 50 saati aşan çalışma yürütüldüğünü ve toplamda yaklaşık 830 sayfa tutanak tutulduğunu belirtti. Gerçekleştirilen müzakerelerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

GÖRÜŞ ALMA SÜRECİ EKİM’DE TAMAMLANACAK

Dinleme sürecinin sonuna gelindiğini aktaran Kurtulmuş, diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesinin ardından, ekim ayı içerisinde TBMM Genel Kurulu'na sunulacak tekliflerin hazırlanmasına geçileceğini söyledi. Hazırlanacak belgeler arasında yasal düzenlemelere dair teklifler ve komisyonun çalışma raporunun yer alacağı bildirildi.

“TARİHİ BİR FONKSİYON İCRA EDİLECEK”

Kurtulmuş, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim açımızdan planladığımız gibi, hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç oldu. Burada herkes kendi fikirlerini dile getirdi, kimsenin fikirlerine, konuştuğuna müdahale etmedik, her birisi de kayda geçti.”

Çalışmaların sonunda hazırlanacak raporun önemine dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Ortak olarak söylenen hususlardan birisi 'Eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi bakımından çok önemli bir eşik aşılmış olacak.' Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadar getirdiğimiz disiplin ve çalışma bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne millet adına yaptığımız bu vazifenin bir sonucu olan görüşlerimizi bir rapor olarak iletmek mümkün olur.”