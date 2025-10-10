Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 yılı A Grubu oturumlarına ilişkin sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 10 Ekim 2025 itibarıyla adayların erişimine açıldığı bildirildi.

SINAV TARİHLERİ VE OTURUMLAR

KPSS A Grubu kapsamındaki Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulandı. Bu oturumlara katılan adayların sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

CEVAP ANAHTARLARI İNCELENDİ, BİR SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavlara ait madde analizleri ve cevap anahtarı kontrolleri tamamlandı. Adaylardan gelen itirazlar bilimsel olarak değerlendirildi ve Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi. Bu soru değerlendirme dışı bırakıldı.

SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme girerek öğrenebilecek. Sonuç ekranında, adayların ilgili puan türlerine göre aldıkları puanlar ile doğru ve yanlış cevap sayıları görüntülenebiliyor.

PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ

Sınav değerlendirmesinde her test kendi içinde ele alınıyor. Her testteki doğru cevap sayısından, yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Bu puanlar üzerinden standart puanlar hesaplanıyor. Puanlama yapılabilmesi için adayın en az bir testten bir ham puan almış olması gerekiyor.

İptal edilen soru değerlendirme dışında bırakılıyor ve geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplama yapılıyor. Elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puan türleri belirleniyor.

KAMU KURUMLARINDA KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

KPSS A Grubu sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında kullanılmak üzere çeşitli puan türlerine ayrılıyor. Açıklanan puan türleri şunlar:

KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP12, KPSSP13, KPSSP14, KPSSP15, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP19, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP33, KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

Bu puan türleri doğrultusunda bazı kamu kurumları doğrudan alım yaparken, bazıları ek giriş sınavları düzenliyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre açılan ilanlara başvuruda bulunabilecek.

Bir sonraki KPSS A Grubu sınavı 2027 yılında yapılacak.