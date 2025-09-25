Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan başvuru üzerine KKTC Anayasa Mahkemesi, liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmesinin önünü açan Disiplin Tüzüğü değişikliğini değerlendirdi. Mahkeme, yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ tarafından açıklanan kararda, tüzüğün “kanun gücünde kararname” ile değil, Cumhuriyet Meclisi tarafından geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Mahkeme, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı 3’e karşı 2 oyla iptal etti.

OKULLARDA GREV VE PROTESTOLAR YAŞANMIŞTI

Nisan ayında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Disiplin Tüzüğü”, Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilmiş ve öğrencilerin başörtüsüyle eğitim almasına olanak sağlanmıştı. Bu kararın ardından KTOEÖS süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşımış; başörtülü öğrencilerin derse girdiği bazı liselerde öğretmenler greve gitmişti.

MAHKEME ÖNÜNDE KARARA TEPKİLİ GRUPLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Anayasa Mahkemesi kararının açıklandığı sırada mahkeme binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, farklı görüşlerde sloganlar atarak gösterilerde bulundu. Mahkeme önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEPKİ: “KARŞISINDA BİZİ BULUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen Teknofest etkinliğinde konuyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, başörtüsü konusunda yaşanan gelişmelere tepki göstererek, “KKTC’de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur” ifadelerini kullandı.