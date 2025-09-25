İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentteki okul servis araçlarına kamera takılmasını zorunlu kılan kararı oy birliğiyle kabul etti. Toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

Toplantıda, mevcut durumda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla izlenen taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara okul servislerinin de dâhil edilmesi gündeme geldi.

TÜM KOLTUKLARI GÖRECEK ŞEKİLDE KAMERA

Kabul edilen düzenlemeye göre, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin birinci fıkrası revize edilerek, araçlarda iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Kamera sistemlerinin, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun olması gerekecek.

Kameraların, tüm koltukları görecek şekilde yerleştirilmesi de şart olarak belirlendi.

2026 YILINDA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

UKOME tarafından alınan kararın, imza süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 yılı içerisinde uygulamaya girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren İstanbul’daki tüm okul servis araçları, kamera sistemleri ile donatılmış olacak.