Sosyal medyada “Tayyargil” olarak tanınan Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile iş ortakları İbrahim Karaorhanlı, mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemekle suçlanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç isim hakkında dava açıldı.

İddianamede, kamuoyunda sosyal medya fenomeni olarak bilinen sanıkların, dikkat çekici paylaşımlar yoluyla yüksek sayıda takipçiye ulaştığı ve sahte marka algısı oluşturduğu belirtildi. Gerçek piyasada karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünlerin, sahte marka algısıyla yüksek fiyattan satışa sunulduğu yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

MASAK RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Sanıklarla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ulaşan ihbarlar üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı. Raporda, sanıkların ortağı oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden vergi kaçırıldığı bilgisine yer verildi.

10 MİLYON TL ZARAR, 51 MİLYON TL CEZA

Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, kamu zararının 10 milyon lira olduğu, bu zararın cezasının ise 51 milyon lirayı bulduğu kaydedildi. İddianamede, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçunun öncül suç olduğu belirtilerek, bu suçtan dolayı elde edilen gelirin aklandığına dair yeterli delil bulunduğu ifade edildi.

ÜÇ SUÇTAN TAKİPSİZLİK KARARI

MASAK raporunda, sanıklar ve firmaların suç örgütü niteliğinde bir yapının parçası olduğuna dair herhangi bir veri bulunmadığı bildirildi. Ayrıca, şirketin kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü e-ticaret yoluyla gerçekleştirdiği ve bu satışların uydurma olduğuna ilişkin de bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Sanıkların yasal olmayan bahis ve kumar siteleri, kripto para borsaları ya da sahte belge düzenlemeye yönelik bir faaliyet yürüttüğüne dair de delil bulunmadığı için; resmi belgede sahtecilik, suç örgütüne üyelik ve dolandırıcılık suçlarından takipsizlik kararı verildi.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında, mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar, 19 Kasım'da hâkim karşısına çıkacak. Soruşturma kapsamında üç farklı şirket için alınan kayyum kararlarının sürdüğü bildirildi.