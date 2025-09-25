Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’nin New York kentinde yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Karahan, enflasyon, para politikası ve fiyat istikrarı konularında önemli mesajlar verdi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini belirterek, bunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecine destek olacağını söyledi. Ayrıca OVP’de öngörülen makroekonomik çerçevenin de bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

ARA HEDEFLERDEN SAPMA HALİNDE SIKI POLİTİKA

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde ayrışması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan, enflasyonun ana eğilimine dair göstergelerin ise dezenflasyonun devam ettiğine işaret ettiğini dile getirdi.

FAİZ ADIMLARI İHTİYATLI VE TOPLANTI BAZLI

Politika faiziyle ilgili adımların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılıkta belirleneceğini belirten Karahan, “Kararlar toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir anlayışla alınacak” dedi.

HİZMET ENFLASYONUNDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hizmet grubundaki fiyatların etkilenebileceğine işaret eden Karahan, “Okula dönüş döneminin etkisiyle aylık hizmet enflasyonunda artış bekleniyor” ifadelerini kullandı.

REZERVLER SIKI DURUŞLA DESTEKLENİYOR

Konuşmasında rezervlere de değinen Karahan, uygulanan sıkı para politikası duruşunun rezervleri desteklemeye devam ettiğini belirtti.