AJet, Avrupa şehirlerine seyahat etmek isteyen yolcular için özel bir kampanya başlattı. Şirketin açıklamasına göre, indirimli biletler Viyana, Cenevre, Berlin, Zürih, Saraybosna ve Üsküp gibi birçok noktayı kapsıyor.

KASIM’DA BAŞLIYOR, MART’A KADAR DEVAM EDİYOR

Kampanya kapsamında satılan biletler, 3 Kasım 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek AJet’in tüm Avrupa uçuşlarında geçerli olacak. Bu süre zarfında Balkanlar dahil çok sayıda destinasyon için düşük fiyatlı seyahat imkanı sunulacak.

100 BİN KOLTUK SATIŞTA

AJet, kampanya dahilinde toplam 100 bin indirimli koltuk satışa çıkardı. Biletler, 24 Eylül saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu ve 26 Eylül saat 23.59’a kadar satın alınabilecek.