Baykar tarafından geliştirilen milli insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk kez silahlı test uçuşuna çıkarıldı. Denemede, ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatı uçağa entegre edildi. Mühimmat entegrasyonunun doğrulanması, sistemin savaş kabiliyeti açısından kritik bir eşik olarak kaydedildi.

İSPANYA MERKEZLİ PLATFORMDAN "TARİHİ" YORUM

İspanyol havacılık platformu Aviacion Online, test uçuşunu “tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte belirleyici bir adım” olarak tanımladı. Haberde, “Türk Bayraktar KIZILELMA insansız muharebe hava aracı (SİHA), MIUS (Milli İnsansız Muharebe Uçak Sistemi) programı kapsamında bir teknoloji gösteri aracından tam teşekküllü bir muharebe sistemine geçişte belirleyici bir adım olan ilk silahlı uçuş testini başarıyla tamamladı.” ifadeleri yer aldı.

KIZILELMA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE YER VERİLDİ

Haber kapsamında Kızılelma’nın teknik kapasitesi de aktarıldı. 5 bin 500 kilogram kalkış ağırlığına ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan hava aracı, 5 saat havada kalabiliyor ve saatte 800 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TOLUN MÜHİMMATIYLA 100 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL

Testte kullanılan TOLUN mühimmatına dair bilgiler de haberde paylaşıldı. 139 kilogram ağırlığındaki mühimmatın, 100 kilometreyi aşan menzile ve yüksek delici güce sahip olduğu vurgulandı.

ÇOK ROLLU SAVAŞ PLATFORMU

İspanyol kaynak, Kızılelma’nın yalnızca silahlı bir drone değil, gelişmiş manevra kabiliyeti ve savaş uçaklarıyla müşterek görev yapabilme kapasitesi sayesinde çok rollü bir savaş platformu olduğunu belirtti. Yerli AESA radar teknolojisinin de bu sistemde yer aldığı ifade edildi.

STRATEJİK KATKI VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Haberde, Kızılelma’nın Türkiye’nin savunma sanayii vizyonuna stratejik katkı sunduğu belirtilirken, bu gelişmenin bağımsız savunma sanayii hedefleriyle örtüştüğü ifade edildi. Ayrıca, bölgesel hava üstünlüğü denkleminde etkili bir pozisyon üstlenebileceği aktarıldı.