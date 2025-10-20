İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan üç kişinin Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, söz konusu şahısların Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan iade edildiğini bildirdi.

SUÇLAR UYUŞTURUCU, YAĞMA VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

İade edilen şüphelilerin suç dosyalarına da değinen Yerlikaya, R.R.’nin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, T.B.’nin “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” ve Y.E.A.’nın ise “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından arandığını belirtti.

“MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İçişleri Bakanı, açıklamasında “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

500 SUÇLU İADE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, mevcut kabine döneminde toplamda 500 suçlunun kırmızı bülten ve difüzyon yoluyla Türkiye’ye iade edildiğini de açıkladı.