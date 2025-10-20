Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, henüz 2. dakikada gole yaklaştı. Asensio’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nene, yerden vurdu ancak kaleci Grbic topu kornere çeldi.
PENALTI KARARI VE TALISCA’DAN GOL
-
dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene, ceza sahasına girerken üç rakibini geçip yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec’in faul yaptığına hükmederek penaltı kararı verdi. 23. dakikada penaltı atışını kullanan Talisca, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-0 yaptı.
ASENSIO SKORU 2-0’A TAŞIDI
-
dakikada Fenerbahçe, ikinci golü buldu. Asensio’nun pasında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kale sahasına hareketlenen Asensio’ya pas verdi. İspanyol futbolcu yakın mesafeden topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
SERGINHO’DAN UMUTLANDIRAN GOL
Fatih Karagümrük, 59. dakikada Serginho ile farkı bire indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren oyuncu, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.
DİREK VE VAR ENGELİ
-
dakikada Karagümrük, beraberliğe çok yaklaştı. Oyuna yeni giren Ahmet Sivri’nin ceza sahası dışından şutunda top yan direkten döndü. 80. dakikada ise Atakan’ın kafa golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
BALKOVEC KIRMIZI KART GÖRDÜ
-
dakikada Balkovec, Szymanski’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
EN-NESYRI’NİN GOLÜNE BAYRAK
90+5. dakikada Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in ortasında En-Nesyri ile ağları bulsa da, pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
FENERBAHÇE 3 PUANI ALDI
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 19’a yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 6’ya indirdi. 3 puanda kalan Fatih Karagümrük, ligin son sırasında yer aldı.