dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene, ceza sahasına girerken üç rakibini geçip yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec’in faul yaptığına hükmederek penaltı kararı verdi. 23. dakikada penaltı atışını kullanan Talisca, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-0 yaptı.