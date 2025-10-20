La Liga'nın 9. haftasında Getafe, sahasında Real Madrid’i konuk etti. Coliseum Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın kaderini değiştiren isim, 65. dakikada oyuna giren Arda Güler oldu.

Real Madrid’in galibiyet golü 80. dakikada geldi. Arda Güler, ceza sahası ön çizgisine gönderdiği pasla Kylian Mbappe’yi topla buluşturdu. Mbappe, bu pası gole çevirerek takımına üç puanı getirdi.

GETAFE 9 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibi ekip Getafe, maçı iki kırmızı kartla 9 kişi tamamladı. 77. dakikada Allan Nyom doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 84. dakikada ise Alejandro Sancris, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

REAL MADRID ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu galibiyetle puanını 24’e yükselten Real Madrid, La Liga’da liderlik koltuğuna oturdu. Getafe ise 11 puanda kaldı. Ligin 10. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona ile El Clasico'ya çıkacak. Getafe ise Athletic Bilbao deplasmanında mücadele edecek.