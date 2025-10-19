Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Bahçeli, seçim sonuçlarını eleştirerek KKTC parlamentosunun acil şekilde toplanması ve sonuçları kabul etmediğini ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."

Cumhurbaşkanlığı yarışında 5'i bağımsız olmak üzere toplam 7 aday yarıştı. Seçimdeki oy pusulasında adaylar şu şekilde sıralandı: Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, seçimin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her türlü platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."