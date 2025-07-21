Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Adil Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

BURHANETTİN BULUT’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde dünyaya geldi. Uzun yıllar Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)’da görev yaptı. Kurumdan emekli olduktan sonra müteahhitlik yaparak çalışma hayatını sürdürdü.