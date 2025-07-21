Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) üzerinden yapılan tartışmalara değindi.

“GÜNLERDİR YÜRÜTÜLEN KAMPANYA AHLAKSIZDIR”

İmam hatip liselerinin sınav başarılarının hedef alındığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda dile getirilen şaibe iddialarına karşı şu ifadeleri kullandı:

“Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır.”

“İMAM HATİP BAŞARISI RAHATSIZ EDİYOR”

Erdoğan, bazı çevrelerin imam hatip okullarının fen ve sosyal bilimler alanlarındaki akademik başarılarından rahatsız olduğunu belirtti. Öğrencilerin bu başarılarının küçük düşürülmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, şu sözleri kullandı:

“İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor.”

“LGS’DEKİ BAŞARI HERHANGİ BİR YOLSUZLUKLA AÇIKLANAMAZ”

Şaibe iddialarını sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sonuçlarının herhangi bir dış müdahale ya da usulsüzlükle izah edilemeyeceğini söyledi:

“LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. ‘Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş’ hepsi yalan, hepsi bühtan.”

“ÇOK BÜYÜK BİR TERBİYESİZLİK”

Muhalefetin tutumunu sert şekilde eleştiren Erdoğan, bazı öğrencilerin sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğine dikkat çekerek, şu sözleri kullandı:

“LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik.”

“12-13 YAŞINDAKİ MASUM YAVRULAR HEDEFTE”

Erdoğan, bazı siyasi çevrelerin 12-13 yaşındaki öğrencileri kamuoyuna hedef gösterdiğini ileri sürdü. Bu tavrın siyasetle bağdaşmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. ‘Toksik siyaset’ derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz; yapılsa da buna siyaset denmez.”

“SINAV GÜVENLİĞİNDE HASSASIZ”

Sınav güvenliği konusunda Türkiye’nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda herhangi bir zafiyetin söz konusu olmadığını dile getirdi:

“Biz sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye’nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir.”

“AİLELERDEN VE ÇOCUKLARDAN ÖZÜR DİLEYİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS’de başarı elde eden öğrenciler ve ailelerinin sosyal medya üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek, şu çağrıda bulundu:

“Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir.”