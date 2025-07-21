UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu 3. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Süper Lig 2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya bu turdan katılmaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, kura sonucunda Feyenoord ile eşleşti.

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho’nun üstlendiği sarı-lacivertli ekip, gruplara kalmak için önemli bir sınav verecek.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin mücadele edeceği maçların tarihleri de açıklandı. İlk karşılaşma 5 ya da 6 Ağustos tarihlerinden birinde Hollanda’da oynanacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak.

Bu eşleşme öncesi Fenerbahçe, 9 Ağustos’ta Alanyaspor ile kendi sahasında Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak.

TUR ATLARSA RAKİP PLAY-OFFTAN

Fenerbahçe, 3. eleme turunu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipler de kura ile belirlendi. Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunu geçmesi durumunda şu eşleşmelerin galipleriyle karşılaşma ihtimaliyle karşı karşıya kalacak:

Benfica - Nice

Club Brugge - Salzburg/Brann

FEYENOORD’UN DURUMU

Hollanda Eredivisie Ligi’nde mücadele eden Feyenoord, geçen sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Avrupa kupalarında daha önce de birçok kez yer alan ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak bu iki ayaklı karşılaşmanın ardından kazanan takım, bir adım daha ileriye giderek grup aşamasına katılmaya bir adım daha yaklaşacak.