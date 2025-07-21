Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk’ün görevden alınması, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 öğrencinin 500 tam puan alması sonrası gündeme gelen "usulsüzlük" iddialarıyla ilişkilendirilmişti. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda görev değişikliğinin sınavla bağlantılı olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

TEKİN: “GÖREV DEĞİŞİMİNİN SINAVLA ALAKASI YOK”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte bu iddialara açıklık getirdi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da katıldığı programda konuşan Tekin, görev değişiminin LGS sınavı ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Yusuf Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Türk sevdiğim bir kardeşim, dün sabah mesajlaştık. Mutlaka başka pozisyonda da değerlendireceğiz onu biz.”

Görevden almanın önceden planlandığını belirten Tekin, sürecin sınavla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

“SINAV İLE İLGİLİ YETKİ BAŞKA BİRİMDE”

Bakan Tekin açıklamasında sınav süreçlerinden hangi birimlerin sorumlu olduğuna da değindi:

“Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem’le ilgili iki tane genel müdürlüğümüz var. Sınavları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapar. Bilgi İşlem'in sınavların uygulanışıyla ilgili hiçbir inisiyatifi yoktur.”

“BU DÖNEMDE ÇOK SAYIDA MÜDÜR DEĞİŞTİRDİK”

Görev değişikliklerinin rutin olduğunu belirten Tekin, yalnızca Özgür Türk'ün değil, başka isimlerin de aynı dönemde görev yerlerinin değiştirildiğini söyledi:

“Biz bu esnada bir sürü müdür değiştirdik. Bunların hepsi LGS ile mi alakalı?”

“YENİ BİR GÖREVDE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Özgür Türk’ün başka bir pozisyonda görevine devam edeceğini belirten Tekin, geçici olarak Bakan Danışmanı olarak görevlendirildiğini belirtti.

“Dokuz yıldır aynı işi yapan bir kişi için kurumsal körlük dediğimiz bir şey oluştu. Kendisiyle de daha dün sabah haberleştik. Hiçbir problemimiz yok.”

LGS SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 719 öğrencinin 500 tam puan alması, kamuoyunda şaibe iddialarını gündeme getirmişti. Sınavla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından MEB, 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Yusuf Tekin, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturmanın sonucunda da ceza davası açılması gereken bir durum varsa, açılır ve ilgililer cezalandırılır.”

Özgür Türk’ün yerine Ersin Karaman Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevine atandı.