CHP'nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlediği 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, dava kapsamında 21 Eylül’deki kurultaya katılan ve katılmayan tüm delege listeleri ile birleştirme tutanaklarının sunulmasına karar vererek duruşmayı 24 Ekim Cuma günü saat 10.00’a erteledi.

“CHP’YE ZARAR VERMEMEK İÇİN SESSİZ KALDI”

Dava süreciyle ilgili açıklama, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına avukatı Celal Çelik tarafından yapıldı. Çelik, “Kemal Bey, CHP’ye zarar vermemek için sessiz kaldı. Açıklama yapmaktan ısrarla kaçındı ama düşündüğü çok şey vardı, hâlâ da var” dedi.

Çelik, davaya dair kamuoyunda yer alan iddialara tepki göstererek, “Mutlak butlan davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı. Bu süreçle hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi yok. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

“AHLAKSIZCA İFTİRALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Avukat Celal Çelik, bazı medya organlarında yer alan iddiaları yalanlayarak, “Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı gibi söylemler ahlaksızca iftiralardır. Bir dönem eleştirilen havuz medyasının tutumları bugün bazı sözde muhalif çevrelerde de görülüyor. Bu da üzücü” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun dava süreciyle ilgili herhangi bir beklentisi ya da değerlendirmesi olmadığını vurgulayan Çelik, “Ne mahkemeden çıkabilecek kararlarla ilgili bir öngörüsü var ne de dava süreciyle ilgili bir yorum yapacak. Bu dava bizim meselemiz değil” dedi.

OFİSE GİTTİ, TOPLANTI YAPTI İDDİASI

Mahkeme kararını evinde takip ettiği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, karar sonrası çalışma ofisine geçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve eski Basın Müşaviri Veli Özdemir ile toplantı yaptığı iddia edildi. Bu görüşme hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun dava ve kurultay süreçlerine dair açıklama yapma planı bulunmadığını belirterek, “Kamuoyunda olmayan bir durumdan hareketle bir şey bekleniyor. Kılıçdaroğlu partiyi iç tartışmalardan uzak tutmak istiyor” ifadelerini kullandı.