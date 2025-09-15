Fahrettin ve Fatmanur Altun çiftinin oğlu Mustafa Bilge Altun, İlknur Çakmak ve Engin Reis’in kızı Rumeysa Reis ile dünya evine girdi. Nikah, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki tarihi Mecidiye Kasrı’nda düzenlenen sade bir törenle gerçekleşti.

DEVLETİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ TÖRENDEYDİ

Törene;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ,

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ,

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ,

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ,

TBMM komisyon başkanları Hulusi Akar ve Süleyman Soylu ,

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ,

İstanbul Valisi Davut Gül ,

Emniyet Müdürü Selami Yıldız ,

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ,

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

ve eski bakanlar Nureddin Nebati, Egemen Bağış, Ruhsar Pekcan gibi birçok isim katıldı.

KUR’AN TİLAVETİ VE DUA İLE BAŞLADI

Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua etti. Nikah, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından kıyıldı. Şahitlikleri ise protokol üyeleri yaptı.

HULUSİ AKAR: “AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR”

Nikahın ardından evlilik cüzdanını geline teslim eden Hulusi Akar, “Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Bunların birleşmesiyle aile oluyor. Aile toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Buna zarar verilmesine müsaade etmemek lazım.” dedi.

DAVETLİLER TEBRİK ETTİ

Nikah töreninin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri, davetlilerin tebriklerini kabul etti.