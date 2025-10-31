Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otel sahibi Halit Ergül’ün de aralarında bulunduğu 11 sanığa toplam 78 kişinin ölümüne ilişkin ağır cezalar verdi.

Mahkeme heyeti, hayatını kaybeden 34 çocuk için her bir sanığa 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer 44 kişi için ise 44 kez müebbet hapis cezası uygulanmasına hükmetti. Sanıkların cezalarında herhangi bir indirime gidilmedi.

CEZA ALAN SANIKLARIN İSİMLERİ

Ağır cezalara çarptırılan sanıklar arasında Halit Ergül’ün yanı sıra, Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar yer aldı.

DURUŞMA SPOR SALONUNDA GÖRÜLDÜ

Davanın üçüncü duruşması, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapıldı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ve ölenlerin yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşma salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Tutuklu sanıklardan Emine Murtezaoğlu Ergül, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüm, eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Hasbelkader çıktık o gece. Başka eklemek istediğim bir şey yok."

Halit Ergül ise savunmasında otelde yangın yükünü artıracak bir yapısal değişiklik yapmadığını ileri sürdü ve şöyle konuştu: "Kiracısı olduğum bu otelde yangın yükünü artıracak hiçbir yapısal değişiklik yapmadım. Bütün çalışanları tanımam mümkün değildir hatta bazı çalışanları burada tanıdım."

Ergül, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı işaret ederek denetim eksikliklerinin kendisine iletilmediğini savundu: "Keşke beni de kapatsalardı da bu olay yaşanmasaydı. Keşke öngörebilseydim de oteli ben kapatsaydım."

DAVA SÜRECİ VE İSTENEN CEZALAR

Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 98 sayfalık iddianamede, 32 sanık hakkında çeşitli suçlardan toplam binlerce yıl hapis cezası talep edilmişti. Sanıklardan 20’si tutuklu olarak yargılandı.

İddianamede, otel sahipleri ve yöneticileri ile kamu görevlileri hakkında "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama", "bilinçli taksir" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamaları yer aldı.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDAKİ CEZA TALEPLERİ

Otelin teknik ve mutfak personeli, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlisi, sertifikasyon şirketi çalışanları ve LPG tesisatı görevlileri hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

İl Özel İdaresi görevlileri hakkında ise 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Mutfak görevlisi Enver Öztürk’ün ise beraati talep edildi.