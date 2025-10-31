Haftanın son işlem gününe 4.000 doların üzerinde başlayan altının ons fiyatı, sabah saatlerinde 3.991 dolara kadar geriledi. Saat 10.00 itibarıyla ise 4.003 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından güvenli liman altına olan talep azaldı. ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi de piyasalar üzerindeki baskıyı rahatlattı.

SERBEST PİYASADA GRAM ALTIN 5.417 TL

Serbest piyasada gram altın, 5.417,48 TL alış ve 5.418,20 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.702 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın, 8.667,97 TL'den alınırken 8.858,76 TL'den satılıyor.

Yarım altın, 17.292,16 TL alış, 17.728,21 TL satış fiyatına sahip.

Tam altın, 36.613 TL'den alınıp 37.048 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET VE ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını, 34.671,89 TL alış ve 35.326,66 TL satış fiyatıyla listeleniyor.

Ziynet altını ise 34.692,74 TL’den alınıyor, 35.347,99 TL’den satılıyor.

ATA VE GREMSE ALTINDA SON DURUM

Ata altın, 37.150,32 TL alış ve 38.088,49 TL satış fiyatına sahip.

Gremse altın, 91.195 TL’den alınırken, 92.477 TL’den satılıyor.

BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar bilezik gramı 3.094,35 TL alış ve 4.197,07 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar bilezik gramı ise 5.123,82 TL’den alınıp 5.383,41 TL’den satılıyor.