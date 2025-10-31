Papara Elektronik Para A.Ş’nin elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet izni iptal edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan karar, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

İptal kararı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 15., 16., 18. ve 19. maddelerine dayanılarak alındı. Kararda, 21 Nisan 2016 tarihinde verilen faaliyet izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılıklar nedeniyle sona erdirildiği belirtildi.

Bu kararla birlikte, Papara’nın Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak hizmet verme yetkisi tamamen kaldırıldı.

ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Papara hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta, aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Karslı, soruşturma dosyasında “örgüt liderliği” ile suçlanıyor.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Papara’nın, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği iddialar arasında yer aldı.