İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

SİYASİ GEÇMİŞİ VE GÖREVLERİ

İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İYİ Parti Grubu'nun başkan vekilliği görevini yürütüyordu. 2023 yılında partinin İmamoğlu’nu desteklememe kararı üzerine, 23 Aralık 2023’te hem partisinden hem de bu görevinden istifa etti.

İMAMOĞLU TARAFINDAN DANIŞMAN OLARAK ATANDI

İstifasının ardından Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı olarak atanan İbrahim Özkan, bu görevini sürdürürken hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.