Terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı ve silah bırakma süreciyle birlikte hız kazanan “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yürütülen temaslar devam ediyor. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Görüşmenin, gün içinde gerçekleştiği ve kısa süre önce sona erdiği bildirildi. Bu temas, süreçteki önemli adımlardan biri olarak kayda geçti.

HEYETTE BULUNAN İSİMLER

Beştepe’deki görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

13 YIL SONRA İLK TEMAS 10 NİSAN’DA YAPILMIŞTI

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşmesi 10 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Bu görüşme, 13 yıl aradan sonra yapılan ilk resmi temas olarak kaydedilmişti. O görüşmede Pervin Buldan ile kısa bir süre sonra hayatını kaybeden İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.