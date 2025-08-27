İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla pırlanta ve değerli taş sokan kişilere yönelik soruşturma başlattı. İlk aşamada kaçak olduğunu bilerek satın aldığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 445 milyon 750 bin lira olduğu tespit edildi.

23 İŞ YERİNE OPERASYON

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. Kapalıçarşı’da 23 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYAR 250 MİLYON LİRALIK TAŞ VE TARİHİ ESER

Operasyonlarda çok sayıda değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve dijital materyaller ele geçirildi. Elde edilen taş ve eşyaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtildi.