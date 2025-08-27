Avrupa Birliği’nin 150 Euro’luk gümrüksüz alışveriş muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine almasının ardından, Türkiye’de de mevcut 30 Euro’luk limitin sıfırlanacağı öne sürülmüştü.

BAKANLIK: “BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK”

CNBC-e’ye konuşan Ticaret Bakanlığı kaynakları, iddiaları yalanlayarak, “Limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışma yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok.” açıklamasında bulundu.

MEVCUT UYGULAMA

6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle yurtdışından bireysel olarak getirilen ürünlerdeki gümrük muafiyet limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Daha sonra aralık ayında yapılan değişiklikle kargo maliyetleri de hesaplamaya dahil edilerek limit 27 Euro’ya çekilmiş, her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklenmişti.

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlere yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlere ise yüzde 60 oranında gümrük vergisi uygulanıyor. Ayrıca 4760 sayılı ÖTV Kanunu kapsamında bazı özel ürünlerden yüzde 20 maktu vergi alınıyor.