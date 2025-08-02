Kamu işçisinin ücret artışı üzerine yürütülen müzakerelerde mutabakata varıldı. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmeler, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasında yapılan 4 saatlik toplantının ardından çözüme kavuştu.

ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Son teklife göre, 2025 yılının ilk altı ayında kamu işçilerine yüzde 24 oranında zam yapılacak. İkinci altı ay için brüt çıplak ücretlere yüzde 11 oranında artış uygulanacak. 2026 yılına ilişkin zam takvimi ise ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6 olarak belirlendi. Ayrıca, enflasyon farkı oluşması halinde bu fark ücretlere ilave edilecek.

BAKANLIKTAN RESMÎ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır."

İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Tarafların üzerinde uzlaştığı Kamu Çerçeve Protokolü'nün imza töreni bugün gerçekleştirilecek. Törende, işçi sendikaları ile işveren tarafı resmî mutabakata varacak.