Fenerbahçe, Chobani ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasını görkemli bir gala gecesiyle kutladı. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hamdi Ulukaya, kulüp yöneticileri ve iş, siyaset, medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Konuşmasına Murat Ülker ve Ülker Grubu’na teşekkür ederek başlayan Ali Koç, bu anlaşmanın Türkiye’de bir spor kulübü adına imzalanan en yüksek bedelli sponsorluklardan biri olduğunu söyledi. Avrupa düzeyinde de sayılı iş birliklerinden biri olduğunu vurguladı.

“CHOBANI İSMİ ARTIK FORMAMIZDA”

Koç, Avrupa’daki maçlarda formalarında Chobani logosunun yer alacağını belirtti:

“Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası’nda Otokoç, Avrupa’da ise Chobani formamızda olacak. Fenerbahçe için anlamlı bir dönüm noktası.”

Ayrıca, anlaşma bedelinin yıllara yayılarak alınacağını ve bu gelirle Bankalar Birliği anlaşmasından kısa sürede çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

1 MİLYON DOLARLIK SOSYAL PROJE

Koç, Fenerbahçe ve Chobani’nin birlikte her yıl 1 milyon dolarlık sosyal sorumluluk projesi yürüteceğini açıkladı. Bu projelerin özellikle kız çocuklarına yönelik olacağı belirtildi.

ULUKAYA: “FENERBAHÇE BENİ EVİME BAĞLADI”

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya, konuşmasında çocukluk yıllarındaki Fenerbahçe sevgisini ve kulübe duyduğu aidiyeti dile getirdi:

“Fenerbahçe, beni tekrar köklerime bağladı. Amerika’da geçirdiğim yıllarda en çok özlediğim şeylerden biri bu camia oldu. Bu iş birliği yalnızca sponsorluk değil, ortak bir değer ve gönül bağıdır.”

Ulukaya, bu anlaşmanın sadece ticari değil, toplumsal katkıyı da amaçladığını vurguladı ve Türkiye’ye olan bağlılığını yineledi:

“Ülkemin, çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sunduğum sürece mutluyum. Fenerbahçe’yle yan yana yürümek benim için gurur kaynağıdır.”

GALA HATIRA FOTOĞRAFIYLA SON BULDU

Gecenin sonunda Fenerbahçe ve Chobani yöneticileri hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu büyük iş birliği, kulüp tarihine geçecek nitelikte bir adım olarak kayda geçti.