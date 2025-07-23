Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'ta bulunan zemin +2 katlı bir binanın zemin katındaki büfede saat 21.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada çökme oluştu.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Patlama ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken yapıda arama ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK: ÖLÜ VEYA YARALI YOK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın sebebine yönelik teknik incelemeler devam ediyor.