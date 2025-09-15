İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararla metro, otobüs, minibüs, metrobüs, vapur, taksi ve okul servisi ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bugün itibariyle uygulamaya giren zam kararı, "U" logolu metrolar ve Marmaray için geçerli olmayacak.

ZAM KARARI MECLİSTE ALINDI

İBB Meclisi tarafından alınan kararla İstanbul genelindeki toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerinin ücret tarifeleri arttırıldı.

MARMARAY VE "U" LOGOLU METROLAR HARİÇ

Zam kararının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaray ve "U" logolu metroların zamdan muaf tutulacağını duyurdu.

ÖZDEMİR'DEN İBB YÖNETİMİNE TEPKİ

Abdullah Özdemir, yaptığı açıklamada İBB yönetimini eleştirerek, son altı yılda yapılan zam oranına dikkat çekti. Özdemir, "6 yılda yüzde bin 246 zam yaptılar. Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi. Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye…" ifadelerini kullandı.