Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8,46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Depremin merkez üssünün Simav'ın kuzeyinde olduğu bildirildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve çevresindeki birçok şehirde hissedildi. Sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA: TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Olumsuz bir durum yok. Bölgede tarama çalışması başlatıldı." ifadelerini kullandı.

OKAN TÜYSÜZ: ARTÇILAR GÖRÜLEBİLİR

Deprem sonrası NTV'ye değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var." dedi.