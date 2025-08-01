İstanbul’da köprü trafiğini azaltmak amacıyla sekiz yıldır hizmet veren İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında son sefer gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen hat, hafta içi Sarıyer ile Beykoz arasında karşılıklı olarak günde 46 sefer düzenliyordu.

Ancak hat, gelirlerin giderleri karşılamaması nedeniyle kapatıldı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Hat boyunca vapuru kullanan vatandaşlar, karardan memnun olmadıklarını ifade etti. Görüşlerine başvurulan bir kişi, “Bizim için hiç iyi olmadı. Trafikten dolayı İstanbul'da hiçbir yere gidemiyorsunuz” dedi. Aynı vatandaş, “Buradan 10 dakikada Beykoz'a geçiyorduk” sözleriyle hattın pratikliğine dikkat çekti.

YERİNE DENİZ DOLMUŞLARI

Kapatılan arabalı vapur hattının yerine, deniz dolmuşları aynı saatlerde hizmet verecek. Uygulamanın devamında, Çubuklu İskelesi'nde “Park et-Devam et” anlayışıyla otopark imkânı sağlanacağı bildirildi.

Ayrıca, hem Çubuklu hem de İstinye iskelelerine ek İETT otobüs seferleri konulacak.