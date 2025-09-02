İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) sabah saatlerinde bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer iş yerlerine sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması ve bitişikteki iş yerlerine yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü.

PATLAMALAR VE KISMİ ÇÖKMELER YAŞANDI

Yangının etkisiyle bazı iş yerlerinde küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Alevlerin şiddeti nedeniyle bazı binalarda da kısmi çökmeler oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında güvenlik önlemleri artırıldı.

VALİ GÜL: “17 İŞ YERİ AĞIR HASAR GÖRDÜ”

Yangın, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonrası kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk belirlemelere göre 17 iş yeri ağır hasar gördü” bilgisini verdi.