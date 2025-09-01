Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü.

Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Aydın Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü.

Çanakkale Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı.

Karabük Eflani ve Kastamonu Araç’taki yangınları ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DENİZLİ’DE 4 GÜNDÜR SÜREN YANGINDA İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 29 Ağustos’ta çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisi ve sarp arazi koşulları nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliyeler yapıldı. Elektrik ve su kesintileri uygulanırken, vatandaşlar AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere alındı. İlçe merkezinde de tedbir amaçlı elektrik kesintisine gidildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde yangına 1 uçak ve 27 helikopterle müdahale yeniden başladı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Denizli Buldan’daki yangının batı kısmında ilerlemeyi durdurduk, doğuda büyük ölçüde durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın farklı cephelerde ilerlemeye çalışıyor" dedi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verirken, orman içindeki su alma noktalarına köylüler tankerlerle su taşıdı.

KARABÜK VE KASTAMONU'DA ALEVLER GENİŞ ALANA YAYILDI

Karabük Eflani Saraycık köyü mevkisinde çıkan orman yangınına 554 personel ile hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı. Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın Kastamonu-Karabük sınırında ikinci bir noktada daha etkili oldu. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’ndeki yangına müdahale devam ediyor.

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu Valiliği, Araç ilçesinde devam eden yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada tahliye edilen köy sayısının 6’ya yükseldiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Güzelce köyü: 31 vatandaş, 6 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan

Kızılören köyü: 64 vatandaş, 100 büyükbaş hayvan

Ahatlar köyü: 74 vatandaş

İhsanlı köyü: 48 vatandaş, 80 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan

Akgeçit köyü: 150 vatandaş, 150 büyük/küçükbaş hayvan

Şiringüney köyü: 70 vatandaş

Tahliye edilenler güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Can kaybı yaşanmadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınların çıkış nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Karabük'te orman kesim sahasında çalışan yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla yapılan araştırmada, kesim işçilerine ait çadırın yemek pişirme sırasında tutuşması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. Afgan uyruklu 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.