Fenerbahçe, 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio’nun kalıcı transferi konusunda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, "Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Tecrübeli futbolcunun, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

ASENSIO: "BU STADYUMDA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferin ardından konuşan Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum" dedi.