AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edilen 30 yaş üstü öğrencilerin toplu ulaşımda indirim hakkının geri alındığını açıkladı. Hukuk mücadelesiyle bu hakkın yeniden kazanıldığını belirten Özdemir, uygulamanın bugünden itibaren geçerli olduğunu bildirdi.

“ÖĞRENCİLERİN HAKKINI GERİ ALDIK”

Abdullah Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gaspedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor.”

Özdemir, AK Parti’li Meclis üyelerinin bu süreçteki çabalarına teşekkür etti ve “Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak” dedi.